„Das Schild muss weg“, das fordert der Ex-Staatsanwalt Burkhart Denger in einer Stellungnahme zur aktuellen Debatte um den früheren Kirchenpräsidenten der Protestantischen Kirche der Pfalz, Hans Stempel. Denger hatte die Debatte um Stempel durch einen Brief an die Landauer Stadtverwaltung im Jahr 2017 angestoßen.

„Um es noch einmal mit aller Deutlichkeit zu artikulieren: Es geht nicht um Stempels Eintreten für einfache Kriegsgefangene. Die Menschen, für die er sich, weit über seelsorgerische Belange hinaus, eingesetzt hat, waren hochrangige NS-Verbrecher, die von den Alliierten nicht ohne Grund zu Todes- oder hohen Freiheitsstrafen verurteilt worden waren“, hält Denger dazu fest. Angesichts der Verbrechen der Männer, zu denen Stempel intensiven, gar freundschaftlichen Kontakt hatte, verbiete sich jede Relativierung der Taten Hans Stempels.

Geht nicht darum, ob er Nazi war

„Stempels Verdienste in anderen Bereichen sind für die Entscheidung, ob er einer solchen Ehrung würdig ist oder nicht, ohne Relevanz“, betont Denger weiter. Es gehe nicht um eine Gesamtbeurteilung des Lebenswerks und auch nicht darum, ob Stempel Nazi war – das war er laut der historischen Forschung nicht –, „sondern allein um die Frage, ob wir, als heutige Gesellschaft, jemanden ehren wollen, der in zahlreichen Fällen aktiv dazu beigetragen hat, dass einige der schlimmsten Verbrecher unserer Geschichte ihrer gerechten Strafe entgehen konnten“.

Denger fragt weiter, wie sich die Angehörigen beispielsweise der Opfer Otto Bickenbachs – der über 50 Sinti und Roma in einem Konzentrationslager ermordet hat – oder Hans Hüttigs – Kommandant des KZ Natzweiler-Struthof, verantwortlich für eine Vielzahl von Verbrechen – „angesichts der Ehrung eines Mannes, der sich in dieser Weise für die Mörder ihrer Vorfahren eingesetzt hat“, wohl fühlen. Stempel, so argumentiert Denger weiter, hat sich, soweit bekannt, nicht mit den Opfern und deren Leid auseinandergesetzt, sondern nur mit dem der Täter.

Im 21. Jahrhundert eine neue Straße zu benennen ...

„Ob historische Namensgeber für Straßen heute noch Vorbilder sein müssen, darüber kann man diskutieren“;, so Denger weiter. „Die Entscheidung für oder gegen Namen sagt vor allem viel über die Gesellschaft in der Zeit aus, in der sie getroffen wird.“ Aber: „Im 21. Jahrhundert eine neue (!) Straße nach einem Nazi-Helfer wie Stempel zu benennen, weil Hintergründe zunächst nicht sorgfältig recherchiert wurden, ist das eine – nach der nachgeholten Recherche an der Benennung festhalten zu wollen, ohne den offenkundigen Fehler zu korrigieren, das andere.“

Der Historiker Nicholas John Williams hatte Mitte Juni in der Evangelischen Akademie in Landau sein Werk „Die Gefangenen leiden sehr unter ihrer Lage“: Die Betreuung deutscher NS-Täter durch Hans Stempel und Theodor Friedrich vorgestellt.