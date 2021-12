Am Samstag feiert die CDU-Größe und Landaus früherer Oberbürgermeister Christof Wolff 80. Geburtstag. Wolff führte die Stadt von 1984 bis 2007.

Der in Arzheim lebende promovierte Verwaltungswissenschaftler ist seit zehn Jahren Ehrenbürger Landaus. Wolff habe in seinen fast 24 Jahren an der Stadtspitze „wichtige strategische Entscheidungen, von der verkehrlichen Anbindung der Stadt über die Innenstadt-Sanierung bis hin zur Umnutzung militärischer Liegenschaften, maßgeblich gestaltet und geprägt“, betont Oberbürgermeister Thomas Hirsch laut einer Mitteilung der Stadt.

Ehrung wird nachgeholt

Der ehemalige Persönliche Referent Heiner Geißlers hat sich nach dem Ende seiner letzten Amtszeit ins Private zurückgezogen – ab und an meldet er sich aber zu Wort. Jüngst sprach er sich für eine Pflicht zur Corona-Schutzimpfung aus.

Der ursprünglich zu Wolffs Ehren geplante städtische Empfang wurde wegen der aktuellen Corona-Lage verschoben und soll nach Möglichkeit im Frühjahr stattfinden, teilt die Verwaltung weiter mit.