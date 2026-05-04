Die Sparkasse hat für ihre Gäste am Montag den roten Teppich ausgerollt: Der Spatenstich für das neue Dienstleistungszentrum ist ein bedeutender Anlass.

Es soll das neue „Dehäm“ für Kunden und Mitarbeiter der Sparkasse Südpfalz werden, und das an zentraler Stelle gegenüber dem Landauer Hauptbahnhof: der neue Hauptsitz. Der Spatenstich am Montagmittag markiert den Baubeginn für ein Projekt, das eigentlich mit einem anderen Ziel begonnen worden war.

Vogelperspektive auf den Akt des Spatenstichs mit Segnung durch die Dekane. Foto: Sabine Schilling

Der Starnberger Entwickler Ehret+Klein hatte den damaligen Kaufhof 2018 gekauft, der zwei Jahre später dicht machte. Die Planung „Stadttor Landau“ war ein Projekt der Superlative. Schon der Abriss des Kaufhofs – es kamen mehr als 250.000 Tonnen Abbruchmaterial zusammen – war spektakulär. Am Ende aber zog sich der Entwickler zurück, weil sich weder genügend Wohnungsinteressenten noch Investoren gefunden hatten. Es blieb ein mit 450 Tonnen Stahl abgesichertes Loch für eine zweistöckige Tiefgarage.

Freude in Landau: Das Loch kommt weg

Als Anfang September des vergangenen Jahres das Engagement der Sparkasse bekannt wurde, atmeten viele Landauer auf. Sie hatten sich nicht vorstellen mögen, mit diesem Loch an markanter Stelle leben zu müssen. Die neuen Bauherren haben den Plan an einigen Stellen verändert. Die Sparkasse hält an einem Turm an der Ecke Ostbahn-/Maximilianstraße fest sowie an einem Innenhof.

Der Moment: Beherzt griffen die Akteure zum Spaten. Foto: Iversen

Sparkassenvorstand Svend Larsen, sein Stellvertreter Benjamin Hirsch und Vorstandskollegin Iris Kommritz stellten die Rahmendaten vor geladenen Gästen und Anwohnern wie Nachbarn vor. Sei es vor 35 Jahren noch sinnvoll gewesen, Kunden -und Mitarbeiterbereiche zu trennen, so habe sich die Arbeitsweise längst verändert. Ein Neubau sei effizienter als Sanierung oder Umbau am Hauptsitz in der Marie-Curie-Straße oder in der Ostbahnstraße, betonte Larsen. Da habe der Kaufhof-Standort gut gepasst.

Sparkasse rechnet mit 1000 Kunden täglich

An einem zentralen Verkehrsknotenpunkt könne die Sparkasse dem Wunsch vieler Kunden nach persönlicher Ansprache entsprechen, sagte Iris Kommritz. Sie rechnet mit 1000 Kunden täglich an einem Ort, der beide Welten vereine: Beratung und Service sowie digitale Angebote.

Die Gäste verfolgten die Zeremonie von oben. Foto: Iversen

Benjamin Hirsch bezifferte die Baukosten auf 65 Millionen Euro. Über den Kaufpreis haben Verkäufer und Käufer Stillschweigen vereinbart. Das Projekt habe mehrmals am seidenen Faden gehangen wegen rechtlicher Fragen oder konträrer Ansichten und sei ein sehr komplexes Vorhaben. Bis Ende 2028 soll der Bau bezugsfertig sein.

»Dehäm für die Südpfalz« – die Sparkasse hat den Startschuss gegeben. Foto: Sabine Schilling

Für die Stadt Landau ist der Bau ein Jahrhundertereignis, wird die Baustelle doch die größte sein, die es in der Stadt je gab. Laut Oberbürgermeister Dominik Geißler ist der Spatenstich zugleich Schlusspunkt und Aufbruch. Er sprach von einem Wirtschaftskrimi über zwei Jahre. Das Sparkassen-Engagement sei das Beste, „was uns überhaupt passieren konnte, ein Glücksfall“. Für Landrat Dietmar Seefeldt ist das Invest ein Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft.