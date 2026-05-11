Ein junger Mann hat seine Ex-Freundin in ihrer und später in seiner Wohnung gefangen gehalten und geprügelt. So sieht es das Gericht. Dafür muss er nun ins Gefängnis.

Der Angeklagte aus Ludwigshafen sitzt mit verschränkten Fingern neben seinem Verteidiger Richard Radtke. Die Unruhe ist ihm deutlich anzumerken, während Staatsanwältin Teresa Rufenach die Anklageschrift vor dem Landauer Amtsgericht verliest. Ihm wird vorgeworfen, vom 19. bis zum 21. Mai 2024 seine ehemalige Freundin in Landau mehrmals bedroht, gewürgt und mit einem Gürtel geschlagen zu haben. Das hat der Angeklagte auch bereits der Polizei gegenüber zugegeben. Doch wie kam es dazu?

Nachrichten aufgeploppt

Die beiden haben sich zwei Jahre vor der Tat kennengelernt und eine Beziehung geführt, die die Frau schließlich wegen zu vieler Streitigkeiten beendete, berichten beide im Prozess. Nach einer Weile habe sie sich bei dem Mann entschuldigt und sie hätten sich wieder öfter getroffen, so auch am Abend des 18. Mai. Am Morgen des 19. Mai ist die Geschädigte arbeiten gegangen und der Angeklagte wollte auf ihrem Tablet Netflix schauen. Dabei hätten ihn aufploppende Nachrichten abgelenkt. Wie aus diesen zu ersehen gewesen sei, habe seine Ex-Freundin während ihrer Trennungszeit ein Verhältnis mit einem anderen Mann gehabt, berichtet der Angeklagte.

Der griff daraufhin nach eigener Aussage zu Alkohol und anderen Drogen, er bezeichnet seinen damaligen Drogenkonsum als „exzessiv“. Danach sei er zu dem Restaurant gegangen, in dem seine Freundin arbeitete, um sie darauf anzusprechen. Diese habe das Verhältnis zugegeben, es aber als „nicht erwähnenswert“ bezeichnet. Das habe er anders gesehen und sie des Fremdgehens beschuldigt. Da die beiden zum Zeitpunkt des Verhältnisses aber nicht zusammen waren, könne es kein Fremdgehen sein, konterte sie. Daraufhin soll er sie geschlagen haben.

Beim Wecken angeschrien

Für den Abend war ein gemeinsamer Ausflug mit Freunden in eine Disco geplant. Ursprünglich habe die Geschädigte auch die Hoffnung gehegt, es gäbe eine zweite Chance für ihre Beziehung. Als sie in ihre Wohnung kam, hatte der Angeklagte sich bereits wieder beruhigt und die Situation schien vergessen. Nach einer langen Nacht in der Disco kehrten beide gegen Morgen in ihre Wohnung zurück und legten sich schlafen. Der Angeklagte sagte, auch wegen seines Drogenkonsums habe er nicht schlafen können. Er habe dann gegen 12 Uhr Mittag seine Ex-Freundin geweckt und sie gebeten, ihn nach Hause zu fahren.

Die Ex-Freundin hat das anders im Kopf, die Schilderungen gehen auseinander. In ihrer Erinnerung wurde sie bereits beim Wecken angeschrien. Der Täter habe einen Zigarettenstummel auf ihrer Hand ausgedrückt und mit einem Aschenbecher nach ihr geworfen. Daran könne er sich nicht mehr erinnern, sagt er. Danach habe er sie mit einem Gürtel geschlagen, sie gewürgt und ihr zum Dämpfen ihrer Schreie Socken in den Mund gestopft, schildert sie weiter. Er wollte „unbedingt weg“, sagt er. Sie habe im Bad zu lange gebraucht. Also hat er sie auch dort geschlagen – sie stieß mit dem Hinterkopf gegen eine Wand. Sie hingegen sagt, der Angeklagte habe ihr die Schlüssel und das Handy abgenommen, sodass sie nicht fliehen oder jemanden informieren konnte. Auch daran könne er sich nicht erinnern, sagt er.

Polizei dokumentiert Würgemale

Seine Freundin fuhr ihn schließlich doch noch nach Hause. Dort angekommen habe er sie gezwungen dazubleiben, was die verängstigte Frau auch tat. In seinem Zimmer soll er sie weiter misshandelt haben. Damit seine in derselben Wohnung lebenden Eltern nichts hörten, habe er der jungen Frau eine Decke ins Gesicht gedrückt. Erst gegen 8 Uhr am Morgen fuhr der Angeklagte zu seiner Arbeit. Dann konnte das Opfer seine Mutter anrufen. Gemeinsam gingen sie zur Polizei. Dort wurden Fotos von Würgemalen, Prellungen und einem blauen Auge aufgenommen.

Richterin: „Folterähnliche Vernehmung“

Die Geschädigte gibt gefasst ihre Erinnerungen wieder und hält dabei fest die Hand einer Freundin, die zur Unterstützung mitgekommen ist. An ihrer Glaubwürdigkeit zweifelt das Gericht keine Sekunde. Staatsanwältin Rufenach nennt die Tat eine „folterähnliche Vernehmung“ und zeigt kein Verständnis für den Angeklagten. Sie fordert eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren. Anders sein Verteidiger: Er bringt vor, dass der Angeklagte nur vermindert schuldfähig sei, da er zu diesem Zeitpunkt unter massivem Drogeneinfluss gestanden sowie deutlichen Schlafmangel gehabt habe. Er hielt eine Strafe von zwei Jahren zur Bewährung für angemessen.

Nach einer längeren Beratung spricht Richterin Claudia Steinel ihn der Körperverletzung, Nötigung, Freiheitsberaubung und Bedrohung schuldig. Der Angeklagte muss zwei Jahre und vier Monate ins Gefängnis. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Im Gerichtssaal kündigte Verteidiger Radtke an, auf Rechtsmittel verzichten zu wollen.