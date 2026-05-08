Luxemburgs Ex-Außenminister Jean Asselborn ist am Samstag bei der 75-Jahr-Feier der Europa-Union Landau zu Gast. Im Interview spricht er über Orban, die Ukraine und Ängste.

Herr Asselborn, haben Sie nach der Wahlniederlage von Viktor Orban eine Flasche Sekt geöffnet?

(lacht) Ich finde, Orban ist gut weggekommen. Ich habe ihn, seit er 2010 das zweite Mal ungarischer Regierungschef geworden war, auch immer wieder persönlich erlebt. Schon damals war er politisch falsch abgebogen. Er hatte drei Sachen im Kopf: die Justiz schwächen, die Medien einschränken und die Gewaltentrennung aufweichen. Das Einzige, was er von der EU wollte, waren Milliarden Fördermittel. Genau diese Ego-Politik ist zu einer Blaupause für den weltweiten Populismus geworden, Trump hat im Grunde Orbans Politik auf die USA übertragen. So oder so: Es ist gut, dass Orban abgewählt wurde.

Orban hat mit seinem Vetorecht auch die Ukraine-Hilfen verhindert. Wie blicken Sie auf diesen Krieg und sollte das Land perspektivisch Teil der EU werden?

Wir haben 2023 entschieden, die Ukraine als EU-Beitrittskandidatin einzustufen, übrigens mit der Zustimmung Ungarns. Wann das Land beitreten könnte, damit sollte man zurückhaltend sein, aber ich bin unbedingt dafür. Jeder verdammte Krieg geht irgendwann mal vorüber. Und dann wird es den Europäern darum gehen müssen, den Menschen in der Ukraine die Hoffnung zu geben, ein Teil der EU werden zu können, wenn das Land die Bedingungen erfüllt.

Sie waren lange Jahre Außenminister, haben in vielen Konflikten mitverhandelt. Ukraine, Iran, Säbelrasseln der Supermächte – haben Sie Angst, dass der Krieg immer näher kommt?

Ich verstehe, dass viele Menschen genau davor Angst haben. Aber bei aller Dunkelheit sollten wir nicht vergessen, dass es weiterhin ganz viele Akteure auf dieser Welt gibt, die für den Frieden kämpfen. Ich denke, es ist wichtig, die Zukunft nicht schwarz-weiß zu malen. Wenn wir beispielsweise auf den Iran blicken, kann ich mir vorstellen, dass die Internationale Gemeinschaft aus Gründen der Verantwortung auch ein militärisches Eingreifen der Amerikaner legitimiert hätte, nachdem das Regime in Teheran über 40.000 Menschen auf offener Straße massakriert hatte. Doch den Amerikanern geht es im Iran nicht um die Wahrung der Menschenrechte oder internationales Recht, Trump will vor allem ans Öl und das Gas.

Sie sprechen heute bei der 75-Jahr-Feier der Europa-Union in Landau. Viele Menschen hier genießen die Nähe zu Frankreich, fahren zum Einkaufen oder für einen Bummel über die Grenze. Trotz dieser Freizügigkeit sehen viele Bürger die EU kritisch, häufig ist die Rede von einer Brüsseler Regelwut.

Natürlich läuft in Europa nicht alles richtig, vieles muss verbessert werden. Und trotzdem kann ich nur davor warnen, Parteien wie die AfD zu wählen, die Europa abwickeln wollen. Ich blicke deshalb mit Sorge auf die anstehenden Landtagswahlen im Osten. Die Deutschen haben eine große Verantwortung, denn viele Menschen in Europa schauen auf die Bundesrepublik, orientieren sich an ihr. Wenn nun hier die Europafeinde auch noch Wahlen gewinnen, dann fühlen sich manche bestätigt, es ihnen gleich zu tun, etwa in Frankreich, wo 2027 Präsidentschaftswahlen sind. Um es noch mal deutlich zu machen: Europa, das sind wir alle. Alles Schlechte nur auf Brüssel zu schieben, ist billig. Das ist ein gefährliches Spiel. Als Luxemburger kann ich Ihnen sagen, dass mein Land ohne Europa keine sichere Zukunft hätte. Ein Land wie Luxemburg ohne Europäische Union hätte keine Garantie zu überleben.

Europa kann nur eine Zukunft haben, wenn sich auch die kommenden Generationen weiter dafür einsetzen. Wie kann man jungen Menschen dafür begeistern?

Ich bin da nicht so pessimistisch, was den Einsatz junger Menschen für Europa angeht. Ich bin häufig an Schulen und Universitäten, da spüre ich ganz viel Interesse für Europa, für diese Vielfalt der Kulturen, diesen Freiheitsraum. Gerade deshalb sollte auch Deutschland aufhören mit diesen idiotischen Grenzkontrollen. Sie beschädigen die Idee von Schengen. Ich spüre aber auch, das will ich betonen, dass viele junge Menschen Angst haben vor der Zukunft, viel stärker als noch vor 20 Jahren. Dennoch können Sie mit dem Schlagwort Frieden nur noch bedingt punkten, das ist hier eine Selbstverständlichkeit geworden, trotz dieser beunruhigenden Vorgänge in der Welt. Wichtig ist: Die Art und Weise, wie wir heute in Europa leben können, in dieser Freiheit und in diesem Wohlstand, das ist nicht von Nationalisten ermöglicht worden, sondern von überzeugten Europäern.

Zur Person

Jean Asselborn war von 2004 bis 2023 luxemburgischer Außenminister. Der überzeugte Europäer gehört der LSAP an, der sozialdemokratischen Partei. Der 77-Jährige, der in seiner Freizeit ein passionierter Rennradfahrer ist, ist über die Jahre zu einem der bekanntesten Gesichter des kleinen Großherzogtums geworden. Vor allem wegen seiner klaren Sprache und seines feinen Humors hat er in Europa viele Sympathisanten.

