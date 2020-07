Die gerade angelaufene jährliche Rattenbekämpfung im Kanalnetz des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) ist nicht das einzige, was der EWL unternimmt, um der Ausbreitung der Schädlinge Einhalt zu gebieten. Das versichert Vorstand Bernhard Eck auf Nachfrage. Vorausgegangen war ein Hinweis von Manfred Ottinger aus der Ulmenstraße in Landau, der auf einem Gullydeckel in der Straße eine Ratte gesichtet und fotografiert hat und nach eigenen Angaben bereits am 25. Juni den EWL angemailt. Bisher sei allerdings keinerlei Reaktion erfolgt, so Ottinger, der auch bei einem Anruf beim zuständigen Sachbearbeiter nicht den Eindruck hatte, wirklich ernst genommen zu werden. „Weder wurde auf die E-Mail geantwortet, noch tatsächlich eine Bekämpfungsaktion gestartet. Darauf deuten die offensichtlich seit geraumer Zeit ungeöffneten Deckel der Revisionsschächte der Kanäle hin. Ein Hinweis auf eine weiter Sichtung von Ratten vor einigen Tagen unterblieb, da ich als Bürger den Eindruck gewinnen musste, dass - letztendlich - die Stadt Landau an einer Beseitigung der Gefahr aktuell nicht interessiert ist“, schreibt der Landauer und verweist auf einen nahe gelegenen Kindergarten, der nur einige Dutzend Meter entfernt liege. Eck kennt den Fall; er habe das Antwortschreiben bereits vorliegen. Nach seinen Angaben hat der Entsorgungsbetrieb sofort reagiert und die Tiere bekämpft. „Wir gehen jedem Hinweis nach, auch unterjährig“, versichert Eck.