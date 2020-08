Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) will seinen Verwaltungssitz in der Georg-Friedrich-Dentzel-Straße aufzustocken. Auch weitere Umbauten sind geplant.

Unter anderem sollen Umbauten auch den Besuch von Kunden vereinfachen, teilt der EWL mit. „Im Zuge der Corona-Pandemie wurden Abstandsregeln in den Diensträumen zur Herausforderung“, erläutert Vorstandsvorsitzender Bernhard Eck. Um den Schutz aller in Zeiten der Pandemie zu gewährleisten, würden die gewonnen Erfahrungen in den Umbau mit einfließen. „Wir werden flexibler werden. Der Wechsel zwischen Homeoffice und Büro soll künftig möglich sein, ohne übermäßig Platz zu beanspruchen“, erläutert Bernhard Eck eine Erkenntnis aus der Corona-Zeit.

Dazu soll das Dachgeschoss aufgestockt und umgebaut werden. Derzeit würden die Planungen für die Baugenehmigung vorangetrieben. Sollte es soweit kommen, werde das Dach auch mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet. Details hierzu seien mit dem Denkmalschutz abzustimmen, der auch beim Ensemble am Südpark mit im Boot sitzt. „Ich bin mir sicher, dass wir in Landau auch dafür eine gute Lösung finden werden“, sagt Landaus Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD).