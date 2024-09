Die Pläne für ein Sozialkaufhaus in Landau werden allmählich konkreter. Es soll vom Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau errichtet und in Kooperation mit dem Ruhango-Markt betrieben werden. Dieser befindet sich in einer zu klein gewordenen und nicht barrierefreien Liegenschaft im Gewerbegebiet Im Justus. Das Sozialkaufhaus soll künftig auch Möbel anbieten können. Ziel des EWL ist es, das Sperrmüllvolumen zu reduzieren und noch brauchbare Dinge länger in Nutzung zu halten. Er hat für das Projekt 800.000 Euro Investitionen in den Jahren 2026 und 2027 vorgesehen. Der ursprünglich erwogene Neubau auf dem Wertstoffhof in Mörlheim ist vermutlich vom Tisch, weil er für die Hauptklientel des Ruhango-Marktes nicht gut erreichbar wäre. Bürgermeister Lukas Hartmann sagte, es gebe ein bis zwei Standort-Optionen näher an der Innenstadt und im Herbst Gespräche mit dem Eigentümer eine Bestandsimmobilie. „Perfekt wäre ein aufgegebener Supermarkt“, so Hartmann. Noch im Gespräch ist auch eine Kombination mit der Landauer Tafel, die an ihrem Standort in der Südstadt ebenfalls unter Raumnot leidet.