In der Woche ab Montag, 11. Januar, sammelt der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) ausgediente Weihnachtsbäume ein. Die vollständig abgeschmückten Bäume können mit der Grünmüll-Tonne bereitgestellt werden. Die Termine sind im Entsorgungskalender vermerkt. Bäume können auch später noch auf den Grünschnittsammelplatz in Mörlheim gebracht werden.

In Godramstein sammelt auch der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Bäume gegen eine kleine Spende ein. Die abgeschmückten Bäume sollten am Samstag, 9. Januar, ab 8.30 Uhr gut sichtbar zur Abholung bereit stehen. Die Spenden können bei der Sammlung übergeben oder bis 7. Januar überwiesen werden auf das Konto des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr, IBAN: DE 79 5485 0010 0035 0128 30, versehen mit Verwendungszweck, Name und Anschrift. Die Spende kann auch in einem Umschlag bis 8. Januar bei Michael Kern, Godramsteiner Hauptstraße 10, Hermann Schneider, Godramsteiner Hauptstraße 132, oder Rüdiger Fritz, Böchinger Straße 32, eingeworfen werden. Mit dem Erlös unterstützt der Förderverein eine Aufforstungsaktion im Landauer Stadtwald auf dem Taubensuhl.