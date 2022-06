Der Landauer Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb (EWL) leitet die Kanalreinigungssaison ein. Wie der EWHL mitteilt, zieht in den kommenden Monaten ein Spezialfahrzeug durch die Straßen, um die Rohre durchzuspülen.

Je nach Temperatur reiche die Saubermach-Saison dann bis in den Dezember. „Wir spülen die Abwasserführung in der Innenstadt jährlich einmal komplett, in den Ortsteilen alle zwei Jahre“, sagt Sigrid Weisenbach, stellvertretende Abteilungsleiterin beim EWL. Durch den regelmäßigen Einsatz des Spülfahrzeugs würden Ablagerungen entfernt und Verstopfungen vermieden.

Hochdruck spült ordentlich durch

Das Landauer Kanalnetz sei gut 270 Kilometer lang, berichtet der EWL. Da gibt’s dann auch viel sauberzumachen: Denn sowohl in Schmutz- und Mischwasserrohren als auch den reinen Regenwasserkanälen bildeten sich Ablagerungen. Das können Grobstoffe aus den Haushalten sein oder schlicht Sand aus den Straßenabläufen. Je flacher das Gefälle ist, desto wichtiger sei der „Anschub“ durch die Kanalspülung – und die funktioniere quasi mit Hochdruck. Dazu werde ein spezieller Schlauch in einen Kanalschacht geführt. Das mit Hochdruck gesprühte Wasser sorge dann für die Bewegung an der Kanalsohle.

Arbeitet das Spülteam auf den Straßen, sei das meist nur an den orangefarbenen oder weißen Lastwagen mit dem Tankaufsatz bemerkbar – in den Gebäuden bekomme der Bürger davon in der Regel nichts mit. Es könne höchstens zu gurgelnden Geräuschen und Gerüchen kommen.