Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) will aktiv gegen Ratten und andere Schadnager vorgehen. Deshalb beginnt am 21. Mai im Kanalnetz der Stadt eine neue Bekämpfungsaktion, bei der eine vom EWL beauftragte Firma spezielle Köder in das öffentliche Kanalsystem einbringt.

„Die Populationen der Schadnager im Zaum zu halten ist immens wichtig. Denn Ratten und Co. können Krankheiten übertragen und wertvolle Infrastruktur beschädigen“, informiert Udo Adams, Mitarbeiter des EWL, der die Aktion koordiniert. „Unser Eindruck ist, dass es insgesamt immer mehr Schadnager gibt, in Landau wie auch in anderen Kommunen“, ordnet Udo Adams ein. Ein Grund dafür ist für die EWL-Experten zum einen der Klimawandel, der mit milden Wintern und ausbleibenden starken Frostperioden das Überleben der Rattenpopulationen begünstigt. Zum anderen führt auch menschliches Verhalten zur Zunahme der Schadnager, erläutert Udo Adams. „Unachtsam entsorgte Lebensmittel, die über die Toilette weggespült oder in Parks oder auf Spielplätzen offen liegengelassen werden, sind für Ratten leicht erreichbare Nahrungsquellen.“

Bei der anstehenden Bekämpfungsaktion hängt die Spezialfirma nun Köder in Misch- und Schmutzwasserkanäle ein – dorthin ziehen sich die Ratten bevorzugt zurück. Wenn es weder klare Anzeichen für einen Rattenbefall noch entsprechende Meldungen von Bürgern gibt, werden zunächst giftfreie Köder ausgelegt, um Daten zum Befall zu erheben. Zwei Wochen später werden dann Giftköder nachgelegt. „Die dienen gleichzeitig zur Kontrolle, wie wirksam die erste Auslegung war. Sind die Köder verschwunden oder angefressen, wissen wir, dass es weiterhin Nagetiere gibt. Dann legen wir nach“, erklärt Udo Adams. Das Prozedere werde so lange wiederholt, bis keine Spuren der Ratten im Abwassersystem mehr auftauchen. Bürger können die Aktion unterstützen: Wer den Verdacht hat, dass in seinem Umfeld Ratten unterwegs sind, kann sich unter Telefon 06341 138659 oder per Mail an udo.adams@landau.de beim EWL melden.

Sind private Grundstücke von Schadnagern betroffen, sollten die Eigentümer direkt mit der beauftragten Spezialfirma Rockstroh unter Telefon 07066 8419 Kontakt aufnehmen. Sie werden dort beraten und haben anschließend die Möglichkeit, auf eigene Kosten die öffentliche Bekämpfungsmaßnahme auf ihr Grundstück auszudehnen.