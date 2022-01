Der Landauer Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb (EWL) holt in der Woche ab Montag, 10. Januar, die Weihnachtsbäume ab. Letzter Sammeltag ist Freitag, 14. Januar. Wann die Tanne im eigenen Bezirk vor die Tür muss, hängt vom Leerungstag der Bioabfalltonne ab. Diese Information steht im Entsorgungskalender und im Internet unter www.ew-landau.de. Für Landauer Privathaushalte, die an die Restabfallentsorgung des EWL angeschlossen sind, ist der Abhol-Service kostenlos. Die Bäume sollten ab 6 Uhr an der Straße liegen und sie dürfen maximal 1,5 Meter hoch sein, ansonsten sind diese zu kürzen, so der EWL.