Am Mittwoch, 8. September, sammelt der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) in den Landauer Stadtdörfern und zwei Stadtteilen Sonderabfälle ein. Das sind die Stationen: Arzheim, Parkplatz am Friedhof, 13 bis 14 Uhr; Dammheim, Turnhalle, 8 bis 9 Uhr; Godramstein, Sportplatz, 11 bis 12 Uhr; Horstring, Danziger Platz (Parkplatz Süd), 11 bis 12 Uhr; Mörlheim, Ortsverwaltung, 8 bis 9 Uhr; Mörzheim, Sportplatz, 14.30 bis 15.30 Uhr; Nußdorf, gegenüber Sportplatz, 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr, Queichheim, Turnhalle, 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr; Wollmesheim, Sportplatz, 13 bis 14 Uhr, Wollmesheimer Höhe, Parkplatz Siedlerheim, 14.30 bis 15.30 Uhr. Am Donnerstag, 9. September, steht das Umweltmobil von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr im Wertstoffhof, Am Hölzel 28. Die nächste Sonderabfallsammlung findet dort am Samstag, 13. November statt.