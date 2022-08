Sommergewitter können schwere Schäden durch Überflutung nach Starkregen verursachen, warnt der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL). Doch die Bürger können vorsorgen, heißt es in einer Pressemitteilung. So sollten Bürger die Gegebenheiten des eigenen Grundstücks prüfen. Große Wassermengen innerhalb kurzer Zeit könnten schnell jede Kanalisation überfordern. Bäche und Flüsse könnten über die Ufer treten und erhebliche Schäden durch Sturzfluten mit Schutt und Schlamm verursachen.

EWL-Vorstand Bernhard Eck rät zu Vorsorgemaßnahmen, damit nicht gleich die Keller volllaufen. Vor finanziellen Risiken bewahre auch der Abschluss einer Elementarversicherung.

Rückstau verhindern

Ein Rückstauverschluss am Kanalanschluss des Hauses verhindere, dass Abwasser ins Gebäude gelange, wenn die öffentlichen Abwassersysteme überlastet seien. Das lasse sich auch nachträglich einbauen, solle aber dann ein- bis zweimal jährlich überprüft werden, da Verschmutzungen die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen könnten. Fenster und Türen gebe es in Ausführungen, die druckwassergeschützt seien und sich besonders im Unter- und Erdgeschoss lohnten. Lichtschächte könnten durch eine erhöhte Mauer geschützt werden. Generell empfiehlt der EWL einen Vorrat an Sandsäcken, die im Notfall an sensiblen Stellen des Grundstücks ausgelegt werden können.

Für Heizöltanks gelten zum Schutz von Grundwasser und Gewässern besondere Vorschriften. Sie müssen hochwassergeschützte Installationen haben.

Info

Der EWL hat ein Merkblatt zum Thema Starkregen und Überflutungsschutz erarbeitet. Zu finden ist es unter www.ew-landau.de/Abwasser/Starkregen.