Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) hat im Jahr 2020 über 300 Tonnen Elektroaltgeräte entgegengenommen.

Ein gutes Drittel seien Kleingeräte aus dem Haushalt, dazu gehören auch Smartphones, Tabletts und PC-Tower. Mit gut 80 Tonnen nehmen große Geräte wie Wasch- und Spülmaschinen Platz zwei bei den Annahmemengen im Wertstoffhof ein. Auf Platz drei mit 58 Tonnen folgen Wärmeüberträger wie Kühlschränke und Kochfelder, aber auch Klimageräte und kleine Heizgeräte. Darauf folgen mit 37 Tonnen Bildschirme, Monitore und größere Geräte der Unterhaltungselektronik. Dazu kommen laut Mitteilung des Entsorgungsbetriebs noch die vom Handel zurückgenommenen und über die Sperrmüllabfuhr entsorgten Geräte.

In diesem Zusammenhang weist der EWL auf ein neues Gesetz hin, demzufolge Geräte so konstruiert werden müssen, dass sie wenig Reparaturaufwand erfordern. So werde eine Reparatur meist günstiger als der Kauf eines neuen Geräts. Zudem müssen Ersatzteile mindestens zehn Jahre verfügbar sein.