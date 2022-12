Im klimafreundlichen Mix der erneuerbaren Energien nimmt Biogas eine wichtige Rolle ein. Landaus Haushalte liefern die Basis für den Energieträger, ohne es vielleicht zu wissen.

Über 5100 Tonnen an gesammelten Bioabfällen lieferte der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) vergangenes Jahr an die Vergärungsanlage Westheim. „Aus ihrem Inhalt entsteht nicht nur Kompost, sondern auch Biogas. Nach Angaben unseres Vertragsnehmers erzeugten Landaus Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Biogut im vergangenen Jahr rund 3,4 Millionen Kilowattstunden Energie“, berichtet Matthias Bauer, stellvertretender Abteilungsleiter beim EWL.

Das Biogas wird in Westheim gereinigt und dann als Bioerdgas ins öffentliche Netz eingespeist. Bei reiner Wärmenutzung reicht die Energie aus der Landauer Biotonne zur Versorgung von etwa 250 durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalten pro Jahr, bei einer Annahme von 140 Quadratmetern Wohnfläche im mittleren Baustandard.

Ziel: einheitliches Biogut

„Die Rechnung ist einfach: Mehr Biogut bedeutet mehr grüne Energie. Neben der Menge spielt allerdings auch die Qualität eine Rolle“, erläutert Bürgermeister Maximilian Ingenthron, Verwaltungsratsvorsitzender des EWL. Er fährt fort: „Je einheitlicher das Biogut ist, desto besser: Strauchiges und holziges Material vergärt zu langsam. Fehlwürfe, wie etwa Plastik, stören die Produktion von Biogas und Kompost ebenfalls erheblich.“

Erfreulich sei, dass sich in Landau die Menge an Bioabfall von 2015 bis 2021 um 20 Prozent erhöht habe. Der EWL setzt sich für eine bessere Biogut-Sammlung ein und verweist in diesem Zusammenhang auf die Kampagne „Aktion Biotonne Deutschland“: Dort wirbt ein breites Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Verbänden für das gleiche Ziel.

Von Thüringen nach Westheim

In früheren Jahren ließ der EWL den Inhalt der Landauer Biotonnen zu einer Anlage nach Thüringen transportieren, wo das gewonnene Biogas im Blockheizkraftwerk vor allem verstromt wurde. Seit Mitte 2020 managt der EWL die Verwertung aufgrund des nur 20 Kilometer entfernten Standorts Westheim auf rein regionaler Ebene. Das verbessert die Klimabilanz und macht aus Landaus Biotonne einen lokalen Energielieferanten.

Im klimafreundlichen Mix der erneuerbaren Energien nimmt Biogas eine wichtige Rolle ein. Damit lässt sich Ökostrom und Wärme erzeugen. Doch nicht nur damit punktet Biogas. Gereinigt und zu Biomethan aufbereitet, dient es als Ersatz für fossiles Erdgas und kann ins Gasnetz eingespeist werden. Momentan liegt der einen Anteil aber bei gerade einmal einem Prozent am deutschen Gasmarkt.