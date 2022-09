Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) legt dem Verwaltungsrat in seiner kommenden Sitzung die Halbjahresergebnisse der einzelnen Betriebszweige vor. Diese seien „erfreulich“, informiert der EWL in einer Mitteilung. Bei der Abfallentsorgung lägen die Erträge mit drei Millionen Euro rund 170.000 Euro über den Planzahlen. Das liege im Wesentlichen an höheren Verwertungserlösen bei Pappe, Papier und Karton sowie Altholz. Mit 2,9 Millionen Euro seien rund 210.000 Euro weniger als geplant ausgegeben worden. Die Erträge der Abwasserbeseitigung dagegen liegen rund 157.000 Euro unter den Planzahlen, informiert der EWL weiter. Das liege zum einen am Rückgang der Gebühreneinnahmen von Schmutzwasser und Oberflächenentwässerung, zum anderen an veränderten Verhalten der Landauer. „Immer mehr Gebäudeeigentümer wollen eine Jahresrechnung zum Jahresende“, sagt EWL-Vorstand Bernhard Eck. Der Betriebszweig Straßenreinigung bleibe zur Jahresmitte um 11.000 Euro unter den Erwartungen, jedoch geht der EWL davon aus, dass dieser Betriebszweig mit dem geplanten Jahresverlust von 170.000 Euro abschließen wird. Der Verlust werde durch die Auflösung der Ausgleichsrücklage gedeckt. Das sei im Wirtschaftsplan bereits so vorgesehen. Bei den Betriebszweigen Bauhof und Service gebe es keine nennenswerten Differenzen zu den Planansätzen.