Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) leert ab sofort die Bio-Tonnen im Stadtgebiet wieder jede Woche. Zudem gibt der Betrieb Tipps, damit das Grünzeug nicht so stinkt.

Der Sommer ist da. Überall wächst und gedeiht die Vegetation. Folge: Die grüne Tonne wird schneller voll – also wird sie öfter von den Mitarbeitern des EWL abgeholt. Bis Ende September einmal pro Woche. Das organische Gut in der Tonne neigt aber auch dazu, Gerüche zu entwickeln. Was tun?

Die Tipps des EWL: Zeitung wirke Wunder – nicht nur beim Fisch-Einwickeln, auch in der Mülltonne. Das Papier binde Feuchtigkeit und damit Gerüche – auch am Boden der Tonne. Zudem rät der EWL dazu, klein geschnittene Stauden und Zweige einzuwerfen. Diese bildeten ein Luftpolster zwischen feuchten organischen Schichten. Geschnittenes Gras sollte in der Sonne zum Anwelken liegenbleiben – sonst gärt es in der Tonne. Wo wir gerade bei Sonne sind: Die Biotonne mag Schatten. Wärme beschleunigt die Geruchsbildung. Und der letzte Tipp des Betriebs: Die Tonne ab und zu mit dem Wasserschlauch ordentlich ausspritzen und in der Sonne mit offenem Deckel trocknen lassen.

Kein Plastik rein

Auch eine Warnung hat der EWL im Gepäck: Alljährlich kommen in Landaus Biotonnen über vier Millionen Kilogramm organische Masse zusammen. „Bei so viel Biogut ist es besonders wichtig, dass kein Plastik oder Restmüll in der grünen Tonne landet, da wir den Inhalt wieder dem Wertstoffkreislauf zuführen. Deshalb überprüfen wir stichprobenartig die Tonnen und markieren mit Fremdstoffen befüllte Tonnen mit roten Karten“, sagt Andreas Fischer, Abfallberater des EWL. Am Ende wird aus den gesammelten organischen Resten Kompost.

Info

Bei Fragen hilft das Abfallberatungsteam des EWL unter der Rufnummer 1386-43.