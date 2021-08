Am Mittwoch, 25. August, haben alle Betriebsstellen des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) wie gewohnt geöffnet. Dieser Termin ist im aktuellen Entsorgungskalender als Schließtag ausgewiesen. Das ist allerdings ein Irrtum, denn dieser findet erst gut eine Woche später statt: Am Mittwoch, 8. September, werden die EWL-Bediensteten pausieren, denn dann ist nach zweijähriger Pause wieder ein Betriebsausflug. Das teilt der EWL mit. An diesem Tag im September bleiben dann sowohl die Verwaltung in der Georg-Friedrich-Dentzel-Straße als auch der Wertstoffhof „Am Hölzel“ und der Bauhof in der Albert-Einstein-Straße 18 geschlossen. Allerdings sind die EWL-Mitarbeiter, die sich um die Abfallbeseitigung kümmern, im Dienst.