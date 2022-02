Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) kündigt einen großen Frühjahrsputz an. Man habe das Schrubbdeck geordert und reinige damit nass die Steinplatten in der Fußgängerzone, teilt der EWL mit. Der genaue Termin stehe noch nicht fest – es dürfe ja kein Frost sein. Wie in den vergangenen Jahren habe der Betrieb dafür einen Dienstleister beauftragt und schicke flankierend seinen Abfallsauger und die Kehrmaschinen zu Sondertouren los. „Nach den trüben Wintertagen gibt das den Frischekick für das Stadtbild“, sagt Vorstand Falk Pfersdorf. Damit das auch überall gut klappt, bittet er die Gastronomen und Einzelhändler um Unterstützung: „Es hilft uns enorm, wenn alle ihre Auslagen oder die Bestuhlung wieder besonders eng zusammenschieben bzw. für kurze Zeit wegräumen. Dann kann das Schrubbdeck mit seinen Bürsten und Wassereinsatz großräumig seinen Dienst tun.“ Das Reinigungsmittel sei biologisch abbaubar, versichert der EWL.