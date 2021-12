Als das Quecksilber vor wenigen Tagen in den Nachstunden schon unter die Null-Grad-Marke gerutscht ist, war das Winterdienst-Team des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) schon im Einsatz – weitgehend unbemerkt. „Noch geht es um Kontrollfahrten. Hier sorgt das Team mit wachem Blick für die Sicherheit gerade auf Brücken und in anderen exponierten Lagen, wo Nässe besonders schnell überfriert“, macht Bürgermeister Maximilian Ingenthron als Vorsitzender des EWL-Verwaltungsrates auf die frühmorgendlichen Einsätze aufmerksam.

Für die Sicherung der Landauer Verkehrswege hat der kommunale Betrieb zudem investiert, ein neuer Kleintraktor steht dem Winterdienst-Team nun zusätzlich zur Verfügung. Ausgerüstet mit Schneeschild als fester Vorbau und Streuaufsatz am Heck ist der neue motorisierte Helfer für den Einsatz bei Eis und Schnee bestens ausgerüstet. Im Sommer nimmt der Kleintraktor dann ein Wasserfass Huckepack, auf diese Unterstützung freut sich heute schon das Grünpflegeteam im EWL-Bauhof.

Fokus auf Radwegen

In den kommenden Monaten wird das Fahrzeug für Räum- und Streuarbeiten in den Parks und auf den Radwegen in der Stadt eingesetzt. „Hier braucht es mehr Kapazitäten, damit auch Radler und Fußgänger in der kalten Jahreszeit klimaneutral unterwegs sein können. Auf deren Sicherheit richten wir unseren Fokus verstärkt“, erläutert EWL-Bauhofleiter Dirk Wagner den Hintergrund der Anschaffung.

Mit 18 Männern und Frauen des Bauhofs ist der EWL in die Winterdienstsaison gestartet. Sie sorgen mit sechs Räum- und Streufahrzeugen für die Sicherheit auf Landaus Straßen und Wegen. Der EWL stellt sich darauf ein, dass der Winter auf jeden Fall kommen wird, wenn auch laut Experten kürzer, dafür aber möglicherweise heftiger.