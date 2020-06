Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) preist künftig jede Tonne CO2 mit 160 Euro ein. Damit soll dem Klimaschutz gedient werden, teilt der EWL mit. Der Preis sei gut sechsmal so hoch, wie es der Gesetzgeber ab 2021 fordert, unterstreicht Vorstandsvorsitzender Bernhard Eck. Der Landauer Biomüll wurde bis Juni in eine rund 400 km entfernte Biovergärungsanlage nach Thüringen gefahren und dort verwertet. Nun wird der Biomüll in Westheim verwertet, da die beauftragte Firma ihre Logistik umgestellt hat. Mit der CO2-Bepreisung soll verhindert werden, dass Müll aus Landau durch Deutschland gefahren wird. So könne es auch zu höheren Ausgaben kommen, die sich in Gebührenerhöhungen niederschlagen könnten.