Wohnmobilisten und Camper sollten ihre Chemietoiletten umweltgerecht entleeren. Darauf weist der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) hin. Werde die Entsorgung nicht an extra dafür vorgesehenen Stationen durchgeführt, könne es aufgrund der chemischen Zusätze zu schädlichen Auswirkungen für die Umwelt kommen. Eine Möglichkeit dazu bieten die von der Stadtholding Landau betriebenen Stellplätze für Reisemobile am Freizeitbad La Ola, Horstring 2. Dort ist eine offizielle Entsorgungsstation eingerichtet. Sie ist allerdings nicht zugänglich vom 25. Juli bis 2. September, weil das Bad in dieser Zeit geschlossen ist. Dafür können Wohnmobilisten dann an die Kläranlage in Landau-Mörlheim fahren und die Behälter dort entleeren., teilt der EWL mit. Der Service ist nach einer vorherigen Anmeldung unter Telefon 06341 138680 kostenlos.