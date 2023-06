Im Stadtgebiet sind immer mehr unerwünschte Nager unterwegs. Diesen Eindruck hat zumindest der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL). Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, werden nun spezielle Köder im Kanalsystem ausgelegt.

Die städtische Infrastruktur in Landau besteht unter anderem aus einem 275 Kilometer langen Kanalnetz, das auch Spielplätze und Parks durchzieht. Um dort aktiv gegen Ratten und andere Schadnager vorzugehen, startet der EWL nach eigener Auskunft eine neue Bekämpfungsaktion. Im Laufe des Monats Juni werden von einer Spezialfirma wieder spezielle Köder in das öffentliche Kanalsystem eingebracht. Auch Privatpersonen können sich der Aktion anschließen. „Die Population im Zaum zu halten ist wichtig. Ratten und Co. können Krankheiten übertragen und Infrastruktur beschädigen“, sagt Udo Adams, Mitarbeiter des EWL, der die Kampagne koordiniert.

„Unser Eindruck ist, dass es insgesamt mehr Schadnager in Landau wie auch in anderen Kommunen gibt“, erklärt Adams. Die Experten des EWL sehen dies im Klimawandel sowie im menschlichen Verhalten begründet: Milde Winter begünstigen die Zunahme der Rattenpopulation, weil die Tiere besser durch den Winter kommen. Zudem führten unachtsam entsorgte Lebensmittel, wenn sie etwa im Haushalt über die Toilette weggespült oder in Parks offen liegengelassen werden, zu vielen für Ratten leicht erreichbaren Nahrungsquellen.

Tipps gegen Ratten-Zuwachs

Mit dem Einbringen von Ködern wurde eine Spezialfirma beauftragt. Diese hängt Köder in Misch- und Schmutzwasserkanäle ein, in die sich Ratten bevorzugt zurückziehen. Nach zwei Wochen werden neue Köder nachgelegt. „Das dient auch gleichzeitig der Kontrolle, wie wirksam die erste Auslegung war. Sind die Köder weg oder angefressen, gibt es noch einige Nagetiere. Dann legen wir nach“, erklärt Adams. Das Prozedere wird so lange wiederholt, bis es keine Spuren der Ratten im Abwassersystem mehr gibt.

„Wir bekommen die Population in den Griff. Einfacher ist allerdings, dem Zuwachs mit einigen Tipps Einhalt zu gebieten“, erklärt Adams. So sollten keine Tauben und Enten gefüttert werden, auf eigenen Komposthaufen sollten keine Speiseabfälle, verdorbene oder gekochte Lebensmittel entsorgt werden und der gelbe Sack wird am besten erst am Tag der Abholung nach draußen gestellt.

Info

Wer den Verdacht hat, dass in seinem Umfeld Ratten unterwegs sind, kann sich an den EWL wenden. Meldungen sind möglich per Telefon unter 06341 138659 oder per E-Mail an udo.adams@landau.de. Sind private Grundstücke von Schadnagern betroffen, sollten die Eigentümer direkt mit der beauftragten Firma Holler unter der Rufnummer 0171 4450006 Kontakt aufnehmen.