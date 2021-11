Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) will über neue Medien wie Instagram junge Leute erreichen und über Themen wie Abfallvermeidung und -entsorgung informieren. Er hat anlässlich der gerade laufenden europäischen Aktionswoche der Abfallvermeidung „alltagstaugliche Tipps“ für ein Landau ohne Plastik gesammelt. Nach Angaben von Bürgermeister Maximilian Ingenthron erzeugt jeder Landauer pro Jahr rund 34 Kilogramm Plastikabfall. Das entspricht 17 bis 18 vollen gelben Säcken. „In Deutschland fallen mit 227,5 Kilogramm pro Jahr und Einwohner mehr Verpackungsreste (Anmerkung der Redaktion: alle Verpackungsmaterialien) an als in den meisten anderen Ländern. Und in Zeiten von Corona ist das Abfallaufkommen sogar noch einmal gestiegen“, sagt Bernhard Eck, Vorstandsvorsitzender des EWL. Grund dafür sei, dass die Verbraucher wieder verstärkt nach verpackten Lebensmitteln und To-Go-Behältnissen greifen. Der EWL empfiehlt, unverpackte Waren zu kaufen und auf Einweg zu verzichten, Verpackungsabfälle nicht in den Restabfall zu werfen, sondern in den gelben Sack, damit Ressourcen wiederverwertet werden können. Beim Einkauf auf dem Wochenmarkt könnten Portionsgröße selbst bestimmt und nahezu unverpackt eingekauft werden.