Eigentlich ist Timo Gerach zufrieden mit dem Ergebnis seines EM-Public-Viewings und der anderen Veranstaltungen. Aber ob er im kommenden Sommer wieder eine Arena anbietet, ist offen. Genauso wie der Ort.

Hinter Festival-Veranstalter Timo Gerach liegt eine anstrengende Zeit. Angefangen hatte die Arbeit der Organisatoren an der im Juni gestarteten Mega-Party bereits im Oktober. Rund 6,5 Wochen hatte er mit dem Public-Viewing auf dem Neuen Messegelände und einigen weiteren Events wie dem Konzert von Max Giesinger oder der Party La Fiesta 80.000 Leute ins Gewerbegebiet gelockt. „Es war toll, wirklich positiv“, freut sich Gerach. Beim Ausscheiden des deutschen Teams im Viertelfinale gegen Spanien war der Platz gar so gefüllt, dass ein Einlassstopp verhängt wurde. Es bleibt ein Besucherrekord mit einem „aber“, wie der Landauer erklärt.

„Wir schauen mal, ob und wo“

Es seien zwar mehr Menschen als vor sechs Jahren, als er zum letzten Mal Public Viewing angeboten hatte – „aber wir hatten damals auch weniger Veranstaltungen als in diesem Jahr“, relativiert Gerach. Er und das Team der Eventschmiede, das die Veranstaltungen nicht hauptberuflich organisiere, seien froh darüber, dass so viele Menschen friedlich gefeiert hätten. Doch ob es im nächsten Jahr wieder so kommt, stehe noch nicht fest.

Denn Landau sei für solche Großveranstaltungen ein „sehr herausfordernder Standort“, sagt Gerach. „Wir schauen mal, ob und wo es stattfinden wird.“ Woran es hakt, das möchte Gerach nicht öffentlich preisgeben. An der Vielzahl an Partnern und Sponsoren jedenfalls nicht – ohne diese und deren Hilfe seien die Events gar nicht möglich, betont der Veranstalter.