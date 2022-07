Das Landauer Oktoberfest auf dem Neuen Messegelände wird in diesem Jahr am Wochenende 16. bis 18. September, gefeiert. Das teilt der neue Veranstalter, die Eventschmiede Gerach, mit. Höhepunkt am Freitag sei der Party-Schlager-Star Ikke Hüftgold, Vorgruppe wird die Band Troglauer mit eingängigen Partykrachern, verspricht Eventschmiede-Chef Timo Gerach. Am Samstag tritt die Lederhosen-Partyband Wolpertinger Buam auf, anschließen entert die Gruppe Trenkwalder die Bühne. Abgerundet werde das Oktoberfest am Sonntag mit einem bayrischen Frühschoppen und Festzeltmusik. Er freue sich, die langjährige Tradition weiterzuführen, sagt Gerach. Der bisherige Veranstalter, die Bellheimer Brauerei, hatte das Fest wegen der unsicheren Corona-Lage mit Blick auf den Herbst abgesagt. „Wir sind froh, dass die Geschichte des größten Oktoberfests in der Südpfalz in unserem Sinne weitergeführt wird“, sagt Brauerei-Chef Roald Pauli laut der Mitteilung. Der Vorverkauf für das Landauer Oktoberfest startet am Freitag, 22. Juli.

Im Netz



Weitere Infos unter eventschmiede-gerach.de und oktoberfest-landau.de.