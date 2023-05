Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der bundesweiten Aktion Night of Light schließen sich Vertreter der Veranstaltungsbranche aus der Südpfalz an. Bis Freitagnachmittag gingen bereits einige Meldungen ein: Rot angestrahlt werden in der Nacht auf Dienstag von 22 bis 1 Uhr das Rathaus, das Alte Kaufhaus und die Festhalle in Landau, das Friedensdenkmal bei Edenkoben sowie der Wasserturm in Lustadt.

Mit der symbolischen „Alarmstufe Rot“ wollen bundesweit mehr als 4500 Unternehmen auf ihre schwierige wirtschaftliche Lage in der Corona-Krise hinweisen. Bislang sollen in mehr als 200 Städten