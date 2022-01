Die Evangelische Mission Landau feiert ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Video-Gottesdienst aus der Stiftskirche. Es wird auch eine Premiere geben, teilt die protestantische Landeskirche mit.

Ein eigens für das Jubiläum der Evangelischen Mission in Solidarität komponierter Song soll uraufgeführt werden. Komponiert wurde das Stück „Together we are free“ von Fabian Vogt. Er ist Musiker und Pfarrer der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Der Live-Stream kann am Sonntag, 16. Januar, ab 9 Uhr online mitverfolgt werden.

Die Oberkirchenräte Marianne Wagner und Manfred Sutter werden ein Grußwort halten. Drei Chöre gestalten den Jubiläumsgottesdienst mit, darunter die Landauer Kantorei. Ein indischer Gebetstanz soll zudem die Vielfalt spiritueller Formen weltweit zeigen.

Die EMS ist eine internationale Gemeinschaft evangelischer Kirchen und Missionsgesellschaften, teilt die Landeskirche weiter mit. Dazu zählen etwa 25 Millionen Christen weltweit. Der Entschluss zu ihrer Gründung fiel im Januar 1972 in Landau. Deshalb wird auch der Gottesdienst zum 50jährigen Bestehen in der Landauer Stiftskirche gefeiert.

Im Netz

Der Stream kann unter ems-online.org/gottesdienstlandau aufgerufen werden.