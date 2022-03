Die Evangelische Akademie der Pfalz lädt für Mittwoch, 19 bis 20.30 Uhr, zu einer digitalen Diskussionsveranstaltung unter dem Titel „Was hilft? Krieg in der Ukraine – Militärische Logik und zivile Optionen“ ein. Es diskutieren Charlotte Dany, Leiterin der Friedensakademie, Martin Illert, Leiter des Osteuropa-Referats der Evangelischen Kirche Deutschlands, sowie Andriy Mykhaleyko von den Katholischen Universitäten Eichstätt und Lviv (Ukraine). Wer teilnehmen möchte, muss sich bis Dienstag, 12 Uhr, per E-Mail an katrin.jaeger@eapfalz.de anmelden.