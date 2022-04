Die Kreismusikschule lädt für Donnerstag, 5. Mai, ab 19 Uhr zu einem Europakonzert ein. Am Europatag, der an die Gründung des Europarates 1949 erinnert. Als Veranstaltungsort wurde das Deutsche Weintor in Schweigen-Rechtenbach ausgewählt. Spielen wird die deutsch-französische Big Band der Kreismusikschule Südliche Weinstraße und der Ecole municipale des Arts de Wissembourg, die von Jean-Yves Bender und Adrian Rinck geleitet wird. Dirigent wird an diesem Abend Jean-Yves Bender sein. Mit dem Konzert soll laut Landrat Dietmar Seefeldt ein deutliches Zeichen der Solidarität und der Zusammengehörigkeit in Europa gesetzt werden. Ab 19 Uhr wird Schirmherrin und Europaabgeordnete Christine Schneider eine kurze Rede halten. Von französischer Seite wird die Kollegin Anne Sander kurz sprechen.