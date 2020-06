„Die Grenzen zu und alle Fragen offen: Pamina und die Pandemie – Lehren aus der Krise“. So lautet das Thema einer Diskussion per Livestream, die die Europa-Union Südpfalz mit Politikern aus der Region veranstaltet. Der Termin ist am Donnerstag, 4. Juni, 19 bis 20 Uhr. Es wirken mit: Der Germersheimer Landrat Fritz Brechtel (CDU), der Vizepräsident des Eurodistrikts Pamina ist, der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart, zugleich Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesgesundheitsministerium, der SPD-Bundestagsabgeordnete Thomas Hitschler, der Mitglied in der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung ist, sowie Alexander Schweitzer, Vorsitzender der SPD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag. Die Diskussion wird moderiert von Kerstin Witte-Petit, verantwortliche Redakteurin der RHEINPFALZ am SONNTAG, die selbst als Grenzgängerin zwischen dem Elsass und der Pfalz pendelt und einschlägige Erfahrungen gesammelt hat.

Zuschauer können mitdiskutieren

Der Offene Kanal Landau wird die Diskussion im Max-Slevogt-Gymnasium Landau aufnehmen und live im Internet über You-Tube senden. Die Zuschauer können sich aktiv mit Reaktionen per Chat in die Diskussion einschalten. Die Beiträge werden gesammelt, ausgewählt und in die Diskussionsrunde eingespeist. Zum Livestream geht es über diesen Link oder über die Homepage der Europa-Union Südpfalz.