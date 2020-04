Der Landauer Modeladen Ethikette bietet selbstgenähte Mund-Nasen-Masken an. Eine Maske kostet fünf Euro, der Erlös in dieser Woche kommt dem Kinderschutzbund Landau-SÜW zugute, teilt der Bund mit. Die Aktion gab es bereits in der vergangenen Woche, es seien 295 Euro für das Tierheim zusammengekommen.