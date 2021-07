Landau. „Hör das laut“ – so lautet die Empfehlung von Chris in der Landauer Fußgängerzone. Er gehört zur estnischen Hardrock-Band Illumenium, die am Montag 15 Mann hoch in Landau Station gemacht hat.

„Do you like rock music?“ – magst du Rockmusik? Wer da nickt, hat schon verloren. Robin, Chris und Josef stellen sich als gut gelaunte Mitglieder einer estnischen Band vor, der wegen Corona sämtliche Festivalauftritte weggebrochen sind. Jetzt halten sie sich, zusammen mit weiteren Bandmitgliedern und Tour-Technikern, mit dem Verkauf von CDs über Wasser. Drei Stück haben sie produziert, und der Absatz – „zahl’ was du magst und kannst“ – scheint ganz gut zu funktionieren. Was bekommt man dafür? Zum Beispiel ein bisschen „Stairway to heaven“, etwas Jimi Hendrix oder ein paar Zeilen mit Hardrock unterlegten Rap, eine etwas matte Tonspur beim Gesang, aber auch ein paar ganz schöne Melodien. Laut gehört sind die Esten nicht schlecht.