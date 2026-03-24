Manche Erziehungsmethoden landen vor Gericht. Und enden mit einer Vorstrafe für den Papa. Ob’s hilft? Der Vater sagt nach dem Richterspruch: „Alles gelogen“.

Angeklagt vor dem Amtsgericht Bad Bergzabern ist ein 65-Jähriger. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr hatte er mit seiner damals 14-jährigen Tochter und deren Freunden an einer Bushaltestelle in Bad Bergzabern eine heftige Auseinandersetzung. Er soll mit der Faust und vermutlich mit einem Schlagring auf einen 16-jährigen Schüler und eine 15-jährige Schülerin eingeschlagen haben, lautet die Anklage der Staatsanwaltschaft.

„Alles gelogen“, lautet die Antwort des sichtlich aufgebrachten Angeklagten, der schon nach der Anklageverlesung genug von der Verhandlung hat, aufsteht und gehen will. Eine sehr deutliche Ansage von Richter Christoph Sommer und zwei Vollzugsbeamte der Justiz, die in den Gerichtssaal gerufen wurden, hindern ihn daran. Es folgt eine heftige Beschwerde des Angeklagten, warum er keinen Pflichtverteidiger bekommen habe. Er wird aufgeklärt, dass dies nur dann der Fall sei, wenn eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr drohe.

Was passiert ist – die eine Version

Elf Jahre habe er als Schweißer und Dachdecker gearbeitet, schildert der Vater seinen Lebenslauf. Nach seiner derzeitigen Beschäftigung gefragt, lautet die Antwort „nix“. Seit 2007 sei er ohne Beschäftigung und werde vom Jobcenter finanziert.

Zum Tatgeschehen gibt er an, dass seine Tochter von zu Hause weggelaufen und nach Annweiler gefahren sei. „Sie hat dort einen Typ getroffen, der an der Bad Bergzaberner Schule Drogen verkauft“, so der Angeklagte. Seine Frau habe sich den ganzen Nachmittag an die Bushaltestelle in Bad Bergzabern gesetzt, da sie beide annahmen, die Tochter komme mit dem Bus zurück. Als das abends gegen 20 Uhr der Fall gewesen sei, habe ihn seine Frau verständigt. Er sei dann ebenfalls zur Bushaltestelle gegangen. „Ich wollte durch die Menschenmenge, die aus dem Bus stieg zu meiner Tochter, wurde angegriffen, fiel dann zu Boden und als ich wieder hochkam schlug ich wild um mich“, schildert der Papa. „Ich lag vor der Menschenmenge, mehrere sind über mich hergefallen, die Freundin meiner Tochter hat geschrien, dass meine Tochter Angst vor jemanden hat“, gibt der Angeklagte seine Sicht des Geschehens wieder.

Die andere Version dessen, was passiert ist

Ganz anders schildern die Zeugen den Vorfall. Geschrien habe die Mutter des Mädchens, die lautstark ihre Tochter als „Hure und Schlampe“ bezeichnet habe, sagt eine 15-jährige Schülerin und Freundin der Tochter aus, die ebenfalls im Bus war.

Der Angeklagte mischt sich in die Vernehmung der Schülerin ein: „Alles gelogen!“ – und holt sich ein Ordnungsgeld von 200 Euro ab, ersatzweise zwei Tage Haft. Dann kann die Vernehmung des Mädchens fortgesetzt werden kann.

Ungefähr 15 Leute seien aus dem Bus gestiegen, sagt sie aus. Sie habe sich vor den Freund der Tochter gestellt, weil dieser Angst gehabt habe und sie davon ausgegangen sei, dass der Vater Frauen nicht schlage. Sie habe dann etwas „Metallisches“ an ihrem Kiefer gespürt und sei mit blauen Flecken und einer roten Wange der Auseinandersetzung entkommen, so die Schülerin. Die Aggression sei vom Vater ausgegangen.

„Der Vater wurde nicht bedroht“, so auch die Aussage eines 16-jährigen Schülers. Er kommt mit einer Kieferprellung und Gehirnerschütterung zunächst ins Krankenhaus. „Ich habe dann zwei Wochen nur Suppe gegessen“, so der Schüler.

„Man geht niemals so auf Kinder los“

„Man geht niemals so auf Kinder los, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, das geht gar nicht“, war die Ansage der Staatsanwaltschaft an den Angeklagten. Das dieser einen Schlagring benutzt haben soll, schloss das Gericht aus. Niemand habe einen Schlagring gesehen und die Verletzungen wären schlimmer gewesen, wäre ein solcher zum Einsatz gekommen, so Richter Christoph Sommer.

Am Ende ist der Angeklagte vorbestraft. Richter Sommer verhängt eine Strafe von 100 Tagessätzen zu je 18 Euro. „Das waren heftige Schläge, die Sie ausgeteilt haben, jetzt muss es mol kleppere“, so Sommer zu dem 65-Jährigen. „Ihre Frau beschimpft die eigene Tochter als Hure, und Sie schlagen Schwächere“, so Sommer. Er attestierte sowohl dem Angeklagten als auch dessen damaliger Frau – inzwischen Exfrau – einen bedauerlichen Erziehungsstil.