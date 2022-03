Am Eduard-Spranger-Gymnasium in Landau haben 63 junge Leute die Abiturprüfungen bestanden. Bei einer Feier im Hohenstauffensaal in Annweiler wurden die Zeugnisse überreicht.

Das beste Abitur legte Thorsten Grasmück mit 1,0 ab. Auch Blanka Terbe, Fabio Kron und Vivien Lindhorst erzielten einen Schnitt von 1,0. Insgesamt konnten sich 23 Schüler über einen Schnitt mit einer eins vor dem Komma freuen, teilt die Schule mit. Mit dem Abiturzeugnis erhielten darüber hinaus 28 Abiturienten das Latinum und zwei das Große Latinum.

Auszeichnungen

Folgende Preisträger wurden für besondere Leistungen ausgezeichnet: Laura Ackermann (Englisch), Silke Becker (Musik), Marco Edelmann (Geschichte), Lucas Forkel (Chemie), Katrin Gehr (Darstellendes Spiel), Thorsten Grasmück (Bestes Abiturzeugnis/ Griechisch, Latein und Musik), Hannah Issle (Englisch), Luis Irrgang (Geschichte), Ruth Kortekamp (Bildende Kunst, Chemie und Sport), Fabio Kron (Mathematik), Vivien Lindhorst (Bildende Kunst, Deutsch und Philosophie), Finn Martini (Erdkunde), Blanka Terbe (Zonta-Preis für hervorragende Leistungen in den Naturwissenschaften und Mathematik), Hendrik Träber (Informatik), Sabine Tretter (Besonderes Engagement innerhalb des ESG), Felix Wind (Soziales Engagement in und außerhalb des ESG), Carolina Zölch (Biologie).