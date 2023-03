Die Dörrenbacher Eselsbühne kündigt je eine Aufführung der Komödie Die bezaubernde Glaskugel für 14., 15. sowie 29. April in der Otterbachhalle in Oberotterbach an. Einlass ist ab 18, Beginn um 19.30 Uhr. Eintrittskarten können bei Klaus Scheick unter Telefon 06342 7945 oder bei Jutta Schmitt unter Telefon 06343 939842 sowie per E-Mail an info@eselsbuehne.de für neun Euro geordert werden. Kartenausgabe ist am 8. und 22. April, jeweils von 14 Uhr bis 15 Uhr. Nicht abgeholte Karten gehen in den freien Verkauf.