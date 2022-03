Ein paar Tage noch, dann dürfte der Landauer Kaufhof Geschichte sein. Jetzt ist nur noch wenig mehr als ein dreistöckiges Geviert aus Stützen geblieben, das unmittelbar an die Bebauung in der Ostbahnstraße angrenzt. Natürlich muss dann auch noch der Keller ausgegraben werden, aber dann steht einer Neubebauung nichts mehr im Weg. Auch wenn es schade ist um den einst prächtigen Konsumtempel, ist das Ende mit Schrecken wahrscheinlich besser als eine sich ewig hinziehende Sanierung wie beim ehemaligen erst Karstadt-, dann Hertie-Haus in Neustadt. Dort hatte die Entkernung schon 2018 begonnen, und noch immer ist nicht mehr als ein Rohbau zu sehen, der Neubezug ist nicht in Sicht. In Landau will der Investor Ehret und Klein bis zum Stadtjubiläum 2024 einen Neubau für vielfältige Nutzungen errichten. boe