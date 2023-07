Was macht eigentlich Thomas Hirsch? Als rheinland-pfälzischer Sparkassenpräsident ist er viel unterwegs. Viele Themen, die ihn als Landauer Oberbürgermeister beschäftigt haben, begegnen ihm jetzt wieder.

Thomas Hirsch stand 15 Jahre an der Spitze der Stadt Landau. Acht Jahre war der Christdemokrat Bürgermeister, sieben Jahre Oberbürgermeister. Weil ihn der Job bei dem rheinland-pfälzischen Sparkassenverband lockte, gab er sein Amt im Rathaus zum Jahresende 2021 vorzeitig ab. Die Landauer wählten Dominik Geißler (CDU) zu seinem Nachfolger.

In Landau macht sich der einstige Erste Bürger der Stadt rar. Den Kreisempfang der Südlichen Weinstraße nutzte er, dem ein oder anderen die Hand zu schütteln, und auch beim Stabhochsprungmeeting auf dem Theodor-Heuss-Platz schnupperte er Landauer Luft. Ansonsten führen ihn die Wege weit über die Südpfalz hinaus.

„Ich bin viel unterwegs, vom Tegernsee bis zur Ostsee“, erzählt der 56-Jährige bei einem Besuch in der Redaktion in Landau. Die neue Tätigkeit sei herausfordernd und spannend, nicht mehr so öffentlich wie zuvor, und sie sei breit gefächert. Nur ein Drittel seiner Arbeitstage im ersten halben Jahr habe er in Mainz verbracht. Er habe das Glück gehabt, einen Fahrer aus der Region zu finden, so dass sie jeden Tag in der Südpfalz starten könnten.

Mit Sprengungen befasst

„Ich habe das Land von einer anderen Seite kennengelernt“, erzählt Thomas Hirsch. Denn auch in Rheinland-Pfalz ist er gut herumgekommen, hat viele Sparkassen besucht. Als Oberbürgermeister mit Verpflichtungen beim Städtetag sei er eher in die Rathäuser gekommen, nun habe er auch andere Gesprächspartner. „Die Zeit ist wie im Flug vergangen.“ Nicht zuletzt stehen bei einem Amtswechsel viele Antrittsbesuche auf dem Programm. Und welcher Oberbürgermeister aus einem Mittelzentrum kommt schon mal dienstlich nach Oslo? Ein Sparkassenpräsident schon.

Ein Thema, das Hirsch all die Monate intensiv beschäftigt hat, sind Geldautomatensprengungen. Das Thema ist auch in der Südpfalz heiß, zuletzt war im Morgengrauen des 13. Juni in Bornheim ein Automat gesprengt worden. Vorschläge, wonach Automaten reduziert oder nur noch mit höchstens 5000 Euro bestückt werden sollten, sind für Hirsch kein Lösungsansatz.

Service aufrecht erhalten

Die Sparkasse habe einen öffentlichen Auftrag und ein Interesse daran, die Leute nicht nur in Metropolen mit Bargeld zu versorgen. An frequentierten Plätzen reichten 5000 Euro nicht aus, um die Nachfrage zu stillen. Bekanntlich sind verschiedene Ansätze im Gespräch und werden teilweise andernorts auch erprobt, zum Beispiel Klebstoff oder Farbbeutel, die die Scheine bei einer Explosion unbrauchbar machen sollen. Die Sparkasse bestückt in Deutschland knapp 20.000 Geldautomaten, allein in Rheinland-Pfalz laut Hirsch 1050. „Wir wollen versuchen, das aufrecht zu erhalten.“

Der Sparkassenverband habe mit dem Landeskriminalamt eine Untersuchung zu den Sprengungen angestellt und nun den Auftrag, für ein bundesweites Pilotprojekt alle Fakten zusammenzutragen. Die Täter seien gefährlich und auch skrupellos. Mit jeder Schutzmaßnahme satteln auch sie auf, mit anderen Worten: Die Bomben werden größer, die Schäden auch. Hirsch stellte erneut klar, dass die Sicherung der Automaten nicht ohne Einschränkungen im Service möglich sein werde.

Vier Pressespiegel

Während der Tag für den Oberbürgermeister Hirsch in der Regel bei einer Tasse Kaffee mit der Sichtung der Sozialen Netzwerke und der Beantwortung von E-Mails begann, kämpft sich der Sparkassenpräsident Hirsch vor dem Frühstück durch vier Pressespiegel. Zur „Landauer Society“ oder zur Landauer CDU habe er kaum Kontakt, gesteht er. Er beherzige die Regel, dass ein ehemaliger Stadtchef seinem Nachfolger nicht ins Handwerk pfusche und sich auch zu dessen Arbeit oder zu den aktuellen Themen in der Stadt nicht äußere.

Viel lieber spricht der Ex-OB über die neuen Herausforderungen, die er nun hauptberuflich als Aufsichtsratsmitglied zu stemmen hat. Der Sparkassenverband ist bei den Versicherungen Provinzial Rheinland Holding, der Versicherungskammer Bayern und der SV Sparkassen Versicherung Holding beteiligt; bei den beiden ersteren sitzt Hirsch im Aufsichtsrat. Nach den wichtigsten Herausforderungen der Sparkassen im Land gefragt, nennt der Landauer zwei Punkte: Arbeitgeberattraktivität und Nachhaltigkeit. Außerdem habe die Sparkasse den Anspruch, „die Kundin in Dörrenbach“ mit Bargeld zu versorgen, was gleichzeitig wirtschaftlich darstellbar sein müsse. Daseinsfürsorge und der Aspekt des Gemeinwohls sind das verbindende Element des Selbstverständnisses eines Oberbürgermeisters und eines Sparkassenpräsidenten.