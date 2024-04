Von Samstag, 27. April, bis Montag, 6. Mai, steigt auf dem alten Messplatz der traditionelle Landauer Maimarkt – und das bereits zum 131. Mal.

Natürlich wird das Weindorf wieder aufgebaut, in dem die Stadtdörfer ihre Weine und Leckereien präsentieren. Als besonderen Höhepunkt in diesem Jahr kündigt die Stadtverwaltung die Tanzschule Wienholt an, die am Dienstag, 30. April, 19.30 bis 23 Uhr, zum Tanz in den Mai und am Sonntag, 5. Mai, 14.30 bis 16.30 Uhr, zum Tanzen vor der Show- und Mitmachbühne einlädt. Krönender Abschluss ist am Montag, 6. Mai, ab 21 Uhr eine Pyro-Flammenshow, begleitet vom Trommelpalast Mannheim.

Tanz in den Mai

Offiziell eröffnet wird der Markt am Samstag, 27. April, um 15 Uhr von Oberbürgermeister Dominik Geißler, Tourismusdezernent Jochen Silbernagel, Weinprinzessin Jasmin II. und Robert Stenglein, Vorsitzender des Schaustellerverbands. Das Programm sieht für Samstag, 27. April, Live-Musik mit dem Johnny Rieger Trio und am Samstag, 4. Mai, mit Stella’s Friends vor, jeweils von 19.30 bis 22.30 Uhr.

Zu Frühschoppenkonzerten wird für Sonntag, 28. April, Mittwoch, 1. Mai, und Sonntag, 5. Mai, jeweils von 11.30 bis 13.30 Uhr im Weindorf eingeladen. Der Familientag mit halben Eintrittspreisen an den Fahr- und Laufgeschäften, Sonderangeboten an den anderen Ständen sowie Kasperletheater-Vorstellungen im Weindorf um 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr ist am Donnerstag, 2. Mai. Ab 15 Uhr bieten die Landauer Kitas außerdem kostenloses Kinderschminken an, heißt es in der Pressemitteilung.

Lego-Aktion im Alten Kaufhaus

Wer Lust hat, kann an dem Wochenende von Freitag, 26. April, um 13 Uhr bis Sonntag, 28. April, um 17 Uhr auch im Alten Kaufhaus vorbeischauen. Denn dort dreht sich alles um Lego. In Zusammenarbeit mit dem Verein Lauter Steine aus Kaiserslautern lädt die Stadt Landau im Zuge der 750-Jahr-Feier zur größten Lego-Mosaik-Bauaktion in Rheinland-Pfalz ein. Jede und jeder kann am großen, fünf mal zwei Meter großen Mosaik mitzubauen, das im Anschluss im Foyer des Rathauses aufgehängt werden soll. Auch eine Lego-Fan-Ausstellung von Lego-Bauern aus ganz Deutschland wird zu sehen sein.

Info

Informationen zum Programm online unter www.landau-tourismus.de.