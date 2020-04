Es läuft gerade nicht so für die grün-schwarz-gelbe Koalition in Landau, und daran ist nicht nur Corona schuld. Den kostenlosen Altstadt-Shuttle hat sie aus Kostengründen auf Eis legen müssen. Peinlich. Damit fällt nicht nur das Aushängeschild des neuen Mobilitätskonzeptes für Landau weg. Damit ist auch eine ganz wichtige Begründung für den raschen Umbau der Königstraße vom Tisch, mit dem Ergebnis, dass dieser Streit mit frischer Kraft über Pressemitteilungen neu geführt wird.

Wahrlich keine Meisterleistung war der Beschluss der Koalition, eine Machbarkeitsstudie für ein Verkehrs- und Parkleitsystem zu bestellen, obwohl das System selbst in den nächsten Jahren überhaupt nicht finanzierbar ist. Eher mau war auch die Resolution zur Solidarität in Landau, die keine Außenwirkung entfaltet, weil sie von der Lebenswirklichkeit in der Stadt längst überholt worden ist. Und dann war da noch der denkwürdige Fall Schwanenweiher und Ostpark: Die Verwaltung kommt völlig überraschend mit neuen Überlegungen um die Ecke und überrumpelt den Hauptausschuss.

Kein Ersatz

Aus diesen Beispielen wird deutlich: Der Hauptausschuss war aus Gründen des Infektionsschutzes ein sinnvoller Ersatz für den Stadtrat und dessen Ausschüsse. Aber er ist und kann kein vollständiger Ersatz für die Gremienarbeit sein. Auch wenn die Krise natürlich noch längst nicht bewältigt ist, ist die Forderung der SPD verständlich, stufenweise zum regulären kommunalpolitischen Betrieb zurückzukehren.

Diese Diskussion wird auch in anderen Städten geführt, beispielsweise in Neustadt. Für Landau schlagen Florian Maier und Lisa Rocker vor, dass die Ausschüsse im Alten Kaufhaus tagen, weil es dort mehr Platz gibt als im Ratssaal. Über Mundschutz und Plexiglas-Scheiben könne man reden. Die Sozialdemokraten hoffen jedenfalls auf einen breiteren Diskurs.

Sitzung nur online?

Über das Thema diskutieren auch das Innenministerium und die kommunalen Spitzenverbände. Sie denken allerdings weniger daran, einfach in größere Säle auszuweichen. Im Gespräch ist vielmehr ein Umlaufverfahren, bei dem Tagesordnungspunkte digital an alle Fraktionen gehen, die sich dann schriftlich dazu äußern können. Oder man tagt online. Der Kommunalpolitik insgesamt und der Entscheidungsfindung kann es nur dienlich sein.