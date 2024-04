„Es wird Zeit, dass es mal warm wird“, sagt Peter Siebert und seufzt. Der Eigentümer der Uferschen Höfe hat allen Grund, auf wärmere Temperaturen zu hoffen. Denn der Landauer Garten- und Landschaftsbaubetrieb Liebertseder hat in den letzten beiden Tagen die vier Flachdächer üppig bepflanzt. Sowohl rund um den Treppenturm als auch im Hof über dem Eingang zum Bücher-Knecht gegenüber des Restaurants Velo sowie über dem Blumenladen Rosenrot grünt es. Glanzmispel, Schmetterlingsflieder, Kupferfelsenbirne, Wilder Wein und Storchenschnabel sind nur einige der Sorten, die den Höfen in der Theaterstraße das Tüpfelchen auf dem I geben werden. An den Fassaden klettern Clematis empor, während Ahornbäume schon Feinwurzeln ausbilden. Siebert beziffert den Aufwand für Flachdachaufbau und Bepflanzung auf rund 150.000 Euro.