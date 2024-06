Das Kulturbüro lädt von 20. Juli bis 11. August immer samstags und sonntags zu Live-Musik in den schattigen Goethepark ein. Zudem kehren die Sonntagskonzerte unter dem Motto „Musikalische Vielfalt im Grünen“ zurück in die Konzertmuschel und samstagabends heißt es: Picknickdecke und Freundinnen und Freunde einpacken und ein „Lauschiges Plätzchen“ rund um die Konzertmuschel suchen. Der Eintritt zu allen acht Veranstaltungen ist frei.

Info

Samstag, 20. Juli, ab 18:30 Uhr: Fabian Schreiber Trio

Sonntag, 21. Juli, ab 11 Uhr: Landespolizeiorchester RLP

Samstag, 27. Juli, ab 18:30 Uhr: Gretchens Pudel

Sonntag, 28. Juli, ab 11 Uhr: 120 Jahre Zoo, Talk und Musik

Samstag, 3. August, ab 18:30 Uhr: Miri in the green

Sonntag, 4. August, ab 11 Uhr: Nostalgie in Blech, Schlager und Oldies

Samstag, 10. August, ab 18:30 Uhr: SilzJam

Sonntag, 11. August, ab 11 Uhr: Chorgemeinschaft Bäckersänger/Eintracht Liedertafel

www.landau.de/konzerteimgoethepark