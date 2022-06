Eine extrem freudige Überraschung hat die Mörlheimerin Marion Erzberger am Dienstag erlebt. Ihr Sohn hatte auf dem Schulweg einen Platten an seinem Rad, berichtet sie. Der junge Mann hat den Ranzen abgestellt, um den Schaden zu begutachten. Da die Zeit knapp war, entschlossen die beiden sich dazu, zu Fuß weiterzugehen. Was zurückblieb, war der Schulrucksack. Drinnen: unter anderem Geld, ein Haustürschlüssel und Schulbücher mit dem Namen des Besitzers. Nach 15 Minuten Fußmarsch fiel den beiden der Verlust auf. Der Freund fuhr zurück, um den Ranzen zu holen – das Ding war weg, sagt Erzberger. Ihr sei ganz anders geworden. Klar, im schlimmsten Fall hätte sie die Türschlösser tauschen und kurz vor Schuljahresende die Bücher neu anschaffen müssen. Da kann einem schon mulmig werden. Rund zwei Stunden später habe sich ihr Nachbar gemeldet: Der Rucksack stehe vor ihrer Haustür. Noch besser: Gefehlt habe absolut gar nichts. Die glückliche Mutter würde sich gerne bei ihrem „Helden des Tages“ bedanken und bittet den oder die Unbekannte/n darum, sich zu melden. Wo sie wohnt, müsste ja bekannt sein, notfalls stellt die Redaktion, erreichbar unter Telefon 06341 281180 oder per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de gerne den Kontakt her. „Ich habe mich so unglaublich gefreut“, betont Erzberger.