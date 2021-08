Nach der Corona-bedingten Pause beginnen wieder die Führungen des Landauer Festungsbauvereins durch die unterirdischen Gänge des Festungswerks Lunette 41. Start ist am Samstag, 14. August. Danach gilt das Angebot wöchentlich, wie das Büro für Tourismus der Stadt Landau informiert. Interessierte erhalten faszinierende Einblicke in die Landauer Unterwelt und erforschen die historischen Hintergründe der Vauban'schen Bauwerke.

Die Führung startet um 14 Uhr und dauert circa 1,5 Stunden. Treffpunkt ist an der Info-Tafel auf dem Obertorplatz. Festes Schuhwerk und unempfindliche Kleidung werden empfohlen. Die Teilnahme kostet 10 Euro pro Person. Eine vorherige Anmeldung beim Büro für Tourismus ist erforderlich, entweder telefonisch unter 06341 13 83 10 oder per Mail an touristinfo@landau.de. Wer bei der Führung dabei sein möchte, muss einen Impf- oder Genesenen-Nachweis bzw. den Nachweis über einen negativen Corona-Test (nicht älter als 24 Stunden) vorlegen. Außerdem ist während der Führung eine Maske zu tragen.