Die SPD reicht dem Landauer Stadtvorstand die Hand. Das ist respektabel und hat Würde. Denn sie nimmt den Unfrieden im eigenen Haus in Kauf – für Landau.

Die Mehrheit der Landauer Sozialdemokraten springen über ihren Schatten und machen im Interesse der Bürger Zugeständnisse im Stadtvorstand, damit sich wieder etwas dreht – in der Stadt, im Rat und in der Verwaltung. Sie übernimmt Verantwortung, obwohl sie es nicht tun müsste. Die Entscheidung ist umstritten, aber die Partei stellt sich ihrer Verantwortung. Es ist ein Kampf um Messers Schneide.

Die SPD reibt sich an Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) und Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne). Bei der Mitgliederversammlung in Mörlheim war die Diskussion in Teilen geprägt von tiefem Misstrauen gegenüber dem Grünen, der vor Jahren angetreten ist, dem Klimaschutz zu seinem Recht zu verhelfen und deshalb den Autoverkehr in der Innenstadt einzuschränken. Damit Radfahrer und Fußgänger vermehrt freie Fahrt haben. Hartmann als Architekt des neugestalteten Stadtvorstands ist es nicht gelungen, einen Gesprächskanal zu den handelnden Sozialdemokraten zu legen. Er hätte die SPD viel früher und fair einbinden müssen. Nach diesen Enttäuschungen muss neues Vertrauen erarbeitet werden.

Dafür ist Jennifer Braun als Beigeordnete die Richtige, weil erst seit zwei Jahren im Stadtrat und daher unbelasteter als andere Genossen. Auf sie kommen unruhige Zeiten zu. Wie eine Dompteurin soll sie die Alphatiere Geißler und Hartmann zähmen, damit Landau wieder florieren und die Stadtgesellschaft sich weiter entwickeln kann. Nicht jeder hält sie für die geeignete Kandidatin, doch sie gibt sich selbstbewusst und traut sich die Aufgabe zu.

Im Grunde geht es bei der Neuaufstellung des Stadtvorstands um eine freundliche Übernahme der Amtsgeschäfte durch Hartmann, Braun und die Beigeordnete Lena Dürphold (CDU), um die Ausfälle des Oberbürgermeisters zu kompensieren, damit in Landau wieder gut werden kann, was nicht mehr gut ist. Natürlich kann man auf dem Standpunkt stehen, sollen sich doch CDU und Grüne mit Geißler herumschlagen, bis irgendwann alles eskaliert. Da es Geißler um sich und nicht um die Landauer geht, steht viel auf dem Spiel.

Die Mehrheit der SPD möchte aber nicht tatenlos zusehen, wie die Bürger unter dem Desinteresse Geißlers für sie leiden. Es war richtig, die Chance zu nutzen, zumal auch die SPD Kapital daraus schlagen kann. Jennifer Braun kann sich in eine gute Ausgangslage für die nächste OB-Wahl bringen. Möglicherweise sind es genau diese drei Jüngeren im künftigen Stadtvorstand, die dann um den Posten des Oberbürgermeisters gegeneinander antreten.

Der Zuschnitt des SPD-Dezernats ist anspruchsvoll, für einen Beigeordnetenposten allemal. Dass Dominik Geißler neben dem Baudezernat obendrein die Bürgerbeteiligung abgibt, obwohl er doch im OB-Wahlkampf genau dazu große Reden gehalten hat, zeigt, wie wenig wichtig ihm das wirklich ist.

Die SPD jedenfalls duckt sich nicht weg und übernimmt Verantwortung, aller Risiken zum Trotz. Der neue Stadtvorstand muss zügig in die Vertrauensoffensive kommen. Es geht um Landau.