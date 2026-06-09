Ein Riesenkran steht bald an der Baustelle für die neue Sparkassen-Zentrale am Hauptbahnhof. Der neue Eigentümer des Geländes legt mit dem Bau los.

Lange hat sich nichts getan an der Baustelle am Hauptbahnhof. Das Bauloch lag nach dem Abriss der alten Kaufhof-Filiale über mehrere Jahre brach. Nachdem die Pläne des Starnberger Entwicklers Ehret + Klein nicht umgesetzt werden konnten, durch fehlende Investoren und Mietinteressenten, übernahm die Sparkasse Südpfalz im vergangenen Herbst das Projekt. Seit Anfang April bewegt sich auch sichtbar etwas auf der Baustelle. Die ursprünglichen Pläne von Ehret + Klein wurden aber deutlich reduziert. Der Plan, eine Rooftop-Bar mit Ausblick über Landau zu errichten, bleibt dabei weiterhin bestehen.

Mobilkran hilft Baukran

Das Zeichen für den Start der großen Bauarbeiten ist der riesige Oberdreherkran, der weit über die nebenstehenden Häuser hinausragt. Die Besonderheit bei so einem Kran sei, dass sich das Drehwerk ganz oben im Turm befinde und nicht unten wie bei kleineren Schnelleinsatzkränen, sagt Sparkassen-Sprecher Philipp Schneider. Die oben liegende Dreheinheit biete Stabilität, eine große Reichweite und ausreichende Höhe, um speziell bei solchen Hochbaustellen viel Material an Ort und Stelle zu bewegen. Um an der Spitze des Kranarms Lasten von etwa sieben Tonnen bewegen zu können, liege das Leergewicht bei rund 96 Tonnen, erzählt Schneider. Da diese 96 Tonnen nicht ausreichen werden, wird für den späteren Betrieb nochmals zusätzlicher Ballast von 160 Tonnen benötigt. Am Ende hängt der Kranhaken in einer beachtlichen Höhe von 55 Metern. Dabei wird der Kranarm Lasten von bis zu 65 Metern weit entfernt vom Turm aufnehmen oder absetzen.

Dieser sogenannte Oberdreherkran besteht aus vielen Einzelkomponenten und wirkt so: „wie ein Baukastensystem, das sich je nach erforderlicher Höhe, Traglast und Ausladung flexibel zusammensetzt“, wie Schneider erklärt. Aufgebaut wurde dieser Baukran mithilfe eines 500-Tonnen-Autokrans. Der Mobilkran alleine fiel schon auf, wenn man vom Hauptbahnhof Richtung Innenstadt blickte. Auch wenn man vom Schwanenweiher Richtung Baustelle blickte, ragte er weit über die Baumkronen hinaus. Der Kranarm besaß eine Länge von 56 Metern. Da das aber noch nicht ausreichte, wurde der Kranarm für diesen Einsatz nochmals um 46 Meter erweitert.

Drei Kräne für das neue Dehäm

Insgesamt sollen an dem ganzen Vorhaben drei Kräne mitwirken, sagte der Landauer Unternehmer Christian Bösherz, der bei diesem Projekt berät. Ganz besonders ist dabei die Planung des Krans, der für den Bau des geplanten Turms eingesetzt werden soll. Dieser soll im künftigen Fahrstuhlschacht platziert werden und muss am Ende der Bauarbeiten mithilfe eines anderen Krans herausgezogen werden.

Für Schneider, den Leiter für Unternehmenskommunikation der Sparkasse Südpfalz, ist der Aufbau dieses Krans „ein weiterer Schritt auf dem Weg zu unserem neuen Dehäm“. In ihrem neuen Zuhause will die Sparkasse über 400 ihrer 800 in der Südpfalz tätigen Mitarbeiter unterbringen.