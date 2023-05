Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das muslimische Grabfeld westlich des Landauer Hauptfriedhofs nimmt Formen an. Auf dem Grundstück am Ende der Eythstraße haben die Erdarbeiten begonnen. Wenn alles nach Plan läuft, kann die Grabstätte noch in diesem Jahr eröffnet werden. Beigeordneter Lukas Hartmann appelliert an Nachbargemeinden.

Was lange währt, wird endlich gut: Nachdem fünf Jahre lang nur darüber gesprochen und diskutiert worden ist, wird die muslimische Grabstätte in Landau nun Wirklichkeit. Der