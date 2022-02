Ein 28-jähriger Autofahrer hat sich am Dienstag geweigert, bei einer Verkehrskontrolle seinen Führerschein und die Fahrzeugpapiere vorzuzeigen. Gegen 8 Uhr kontrollierte die Polizei den Mann in der Oberen Hauptstraße in Herxheim. Im Verlauf der Kontrolle weigerte er sich zunächst aus seinem Auto auszusteigen und die geforderten vorzuzeigen. Die Identität des Autofahrers konnte aber laut Polizei schließlich doch ermittelt und er zum Aussteigen bewegt werden. Es stellte sich heraus, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, seinen weiteren Weg musste er zu Fuß fortsetzten. Des Weiteren kommt nun ein Strafverfahren auf ihn zu.