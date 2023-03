Mörzheim. Im Stromnetz des Landauer Stadtdorfs Mörzheim sind am Mittwoch, 8. März, und am Donnerstag, 9. März dringende Erweiterungsarbeiten notwendig, informiert die Energie Südwest Netz GmbH. Die Stromversorgung werde in dieser Zeit mittels eines Notstromaggregats gewährleistet. Für Verbraucher gelten folgende Hinweise: Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist während der Notstromversorgung nicht möglich. Empfindliche Geräte sollten vom Netz getrennt und erst wieder zugeschaltet werden, nachdem die regelmäßige Stromversorgung wiederhergestellt sei. Elektrische Wecker, Zeitschaltuhren an Haushaltsgeräten und Alarmanlagen schalteten sich bei der Umstellung auf Notstromversorgung oft aus und müssten möglicherweise neu eingestellt werden. rhp